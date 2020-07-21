Кремль отреагировал на предстоящий доклад Британии о «российском вмешательстве»

21.07.2020, 17:16, Новости дня

Если в докладе британцев о «вмешательстве» РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск). Комментируя вопрос о важности этого доклада, Песков отметил, что в Кремле в первую очередь следят за тем, что происходит внутри России.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира – ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела. И в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года. При всем уважении к Великобритании, для нас главное – это то, что происходит у нас в стране», – подчеркнул Песков.

«Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что даже если какие-то обвинения будут иметь место, они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера

Он также выразил надежду на то, что Великобритания не будет представлять «голословные обвинения».

«Надеюсь, что хотя бы в этот раз – после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели потом к отрицательным результатам и не подтвердили ничего – хотя бы что будут какие-то документы, лишенные голословных обвинений и намеков», – заключил Песков.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что Депутаты британского парламента не нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit. Daily Telegraph сообщила об этом накануне публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности.



