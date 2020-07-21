 

В Греции двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы

21.07.2020, 16:48, Новости дня

В Греции двум российским морякам вынесли приговор за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми, сообщил президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», – сказал Мельников ТАСС.

Он пояснил, что такое наказание обосновано тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, к сроку также добавили наказания за другие преступления.

Напомним, россияне были задержаны портовой службой греческого острова Родос по подозрению в перевозке мигрантов из Турции в Грецию. Родственники одного из задержанных рассказали, что мужчина отправился в Турцию на заработки и должен был перевозить туристов.





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