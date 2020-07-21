Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

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21.07.2020, 16:48, Новости дня

Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в 2021 году составят около 350 млн белорусских рублей – то есть, около 146 млн долларов по текущему курсу, сообщил премьер республики Роман Головченко.

«Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн белорусских рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Главным требованием при формировании проекта бюджета Белоруссии он назвал «сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов». По его словам, бюджет предлагается формировать с учетом «целевого сценария экономического развития».

«Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе 2,4 белорусского рубля, среднегодовая цена на нефть – около 40 долларов за баррель», – заметил Головченко.

В июне посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что осенью Москва и Минск могут вернуться к согласованию «дорожных карт» по интеграции. По его словам, из 30 «дорожных карт» по формированию единого рынка Союзного государства «28 с половиной» практически согласованы. Единственная полностью несогласованная карта «касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», сообщил он.

В марте глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.





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