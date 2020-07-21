Высокая смертность и экономический кризис: В Швеции начинают задумываться, стоил ли того отказ от самоизоляции

21.07.2020, 16:45, Новости дня

Хотя Швеция не стала закрывать бизнесы и производства, глобальный кризис, вызванный пандемией, всё равно нанёс сильный удар по её экономике, передаёт CNN. Столкнувшись с финансовыми проблемами и тревожно высоким уровнем смертности от коронавируса, шведское общество всё чаще задаётся вопросом: стоил ли того отказ от самоизоляции. Однако власти защищают свои «мягкие методы» и считают, что в долгосрочной перспективе они эффективнее.

В последнее время Швеция славится вот такими кадрами. Люди продолжают наслаждаться жизнью, пока весь остальной мир по большей части по-прежнему держится в самоизоляции. Но эти изображения обманчивы. Присмотритесь чуть внимательнее и увидите, что шведская экономика приняла на себя сильный удар.

В обычное время в летний сезон эти корабли перевозили бы сотни людей в день.

ХЬЯЛМАР ЛИТСЕН, директор компании Fiore Restaurants: На нас очень ощутимо сказался коронавирус. Если говорить о марте-апреле, наши объёмы продаж упали на 93 процента и до сих пор такими и остаются.

Этот ресторан открылся всего за несколько недель до того, как в стране были зафиксированы первые случаи коронавируса.

ВЛАДЕЛИЦА РЕСТОРАНА: По бухгалтерии, конечно, мы везде в минусе.

Так же, как и в городах, перешедших на режим самоизоляции, отели уже несколько месяцев пустуют и в Стокгольме.

ДЭВИД ХАЛЬДЕН, генеральный директор Elite Hotels of Sweden: Мы сейчас, скажем так, действительно, «истекаем кровью». Сегодня в Швеции у всех в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса такая ситуация.

Во многих других сферах тоже. Почти 50 процентов шведской экономики, как и этот бренд дизайнерской обуви, в существенной степени строятся на продаже товаров людям в других странах. Поэтому, даже несмотря на то, что многие шведские бизнесы имели возможность спокойно продолжать свою работу, глобальный кризис уничтожил международный спрос на их продукцию.

ЛЕЙЛА ПУРШАРИФИ, коммерческий директор ATP Atelier: Больше всего у нас, понятное дело, пострадал экспорт. Прежде всего это касается американского направления. США для нас — второй крупнейший рынок сбыта.

Шведские производители тоже оказались отрезанными от международных сетей поставок. Автомобильный концерн Volvo приостановил работу своих шведских заводов на три недели, потому что у них стали заканчиваться детали для сборки.

Всё это сводится к тому, что, по прогнозам, в этом году ВВП шведской экономики должен будет упасть на более чем 5 процентов и сотни тысяч человек лишатся работы.

ИБРАГИМ БАЙЛАН, министр Швеции по делам предпринимательства: Мы никогда не видели, чтобы кризис наносил удары по экономике в таких масштабах и с такой силой.

Помимо сложной экономической ситуации, в стране наблюдается тревожно высокий уровень смертности от коронавируса — более 5,5 тысяч человек на маленькую страну, численность населения которой составляет всего 10 миллионов. Так что теперь некоторые шведы задаются вопросом: «Стоил ли того отказ от самоизоляции?»

ЛАРС КАЛЬМФОРС, профессор мировой экономики Стокгольмского университета: Думаю, что мы заплатили слишком высокую цену, которая рассчитывается в человеческих жизнях. Это, конечно, субъективная оценка, но, на мой взгляд, оценка довольно обоснованная.

Шведские власти постоянно делали упор на то, что их главная цель — защитить человеческие жизни и систему здравоохранения, а затем уже думать об экономических интересах.

ИБРАГИМ БАЙЛАН: Очень важная часть нашей стратегии заключается в попытке повысить уровень сознательности среди населения и закрепить это на долгосрочную перспективу. Думаю, что это более эффективно, чем режим самоизоляции.

В мире, где правительства разных стран всё ещё отчаянно пытаются найти правильный подход к пандемии, все продолжают наблюдать за экспериментом Швеции по борьбе с с коронавирусом мягкими методами, призывающими людей к осознанию личной ответственности и соблюдению режима социального дистанцирования.

Судя по предварительным результатам, заключение напрашивается само собой: безболезненного способа научиться жить бок о бок с COVID-19 не существует.

Фил Блэк, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.

