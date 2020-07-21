Мировые рынки растут, отражая надежды инвесторов на восстановление экономики

21.07.2020, 16:43, Новости дня

Мировые рынки во вторник демонстрируют рост, отражая оптимизм инвесторов по поводу достигнутой европейскими лидерами договоренности о масштабном пакете экономической помощи, а также по поводу сообщений о новых перспективных вакцинах от коронавируса.

Токийский индекс Nikkei закрылся повышением на 0,7 процента, гонконгский Hang Seng – на 2,3 процента, шанхайский Composite – на 0,2 процента.

Сиднейский S&P/ASX прибавил 2,5 процента, сеульский KOSPI – 1,3 процента, тайваньский TSEC – 1,8 процента, мумбайский Sensex – 1,3 процента.

Лондонский индекс FTSE вырос на 0,7 процента, парижский CAC-40 – на 1,2 процента, а франкфуртский DAX – на 1,9 процента.

Нефтяные рынки также демонстрируют позитивную динамику: американская сырая нефть выросла на 2,5 процента до 41,85 доллара за баррель, а эталонная Brent – на 2,7 процента до 44,45 доллара за баррель.

Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq тоже растут, обещая удачное начало торгов на Уолл-стрит.