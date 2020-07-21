 

В МВД Украины рассказали подробности о личности захватчика автобуса в Луцке

21.07.2020, 15:53, Новости дня

Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем Оренбургской области, он житель Украины, его зовут Максим Кривош, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Подозреваемым в захвате заложников является житель Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения). Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации», – написал Геращенко в Facebook.

У Кривоша есть две судимости, он отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительных учреждениях за тяжкие преступления.

В 1994 году Кривош был осужден в Волынской области по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство» и «незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

В 2005 году Кривоша осудили в том же суде по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм», «вымогательство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее СМИ сообщили, что захвативший автобус в Луцке мужчина, представившийся под псевдонимом Максим Плохой, это ранее сидевший Максим Кривош.

Сообщалось, что захвативший заложников мужчина якобы удерживает два автобуса в Луцке. В соцсетях мужчина потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Также во вторник в Киеве произошел взрыв. По данным СМИ, правоохранители таким образом обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное на рынке «Минский».





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