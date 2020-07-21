В Луцке обстреляли здание полиции, где Аваков проводит совещание

21.07.2020, 15:48, Новости дня

В украинском Луцке, где захвачен автобус, обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание, сообщила начальник сектора коммуникации ведомства Ольга Бузулук.

Помещение полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный автобус. В офисе полиции пробито окно на втором этаже, информирует nv.ua.

Korrespondent.net отмечает, что захвативший автобус мужчина несколько раз открывал стрельбу.

Корреспондент «24 канала», между тем, сообщает, что на месте захвата заложников в Луцке прозвучали взрывы, передает РИА «Новости».

«Минут 20 назад прозвучали три взрыва. Один из них – взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», – сказал он.

Взрыв, по данным СМИ, прогремел около 15.20 мск – террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Также в Сети появилось видео, на котором луцкий террорист заходит в автобус, передает УНИАН.

С собой у мужчины был большой рюкзак и сумка.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников в Луцке мужчина якобы удерживает два автобуса, он требует от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе. СМИ сообщили, что захвативший автобус мужчина, представившийся под псевдонимом Максим Плохой, это ранее сидевший Максим Кривош. Информацию подтвердили в МВД Украины.

Также во вторник у метро в Киеве произошел взрыв, пока не подтверждено, что это событие связано с происшествием в Луцке.