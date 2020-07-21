 

Haqqin – отправка военных в Ливию не будет для Египта короткой увеселительной прогулкой

21.07.2020, 15:40, Новости дня

Парламент Египта одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами страны, и это говорит о том, что Каир может отправить армию в Ливию. Однако, как пишет портал Haqqin.az, египтянам не стоит думать об этом как о короткой увеселительной прогулке, поскольку армия может не только наткнуться на сопротивление со стороны местных патриотов, но и вступить в лобовое столкновение с Турцией.


Reuters

Египетский парламент единогласно одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта, а государственное египетское телевидение сообщило об официальном начале координации действий с ливийским руководством в ближайшие дни. Как пишет Haqqin.az, теперь вмешательство Египта в ситуацию в Ливии представляется уже неизбежным, и вряд ли речь будет идти о короткой увеселительной прогулке.

Как продолжает азербайджанский портал, у решения египетского парламента есть несколько мотивов, главными из которых следует назвать обеспечение присутствия дружественных сил на проблематичной египетско-ливийской границе, доступ к месторождениям углеводородов в регионе. Более того, Каир совершенно не прочь наконец-то получить свой приз от того, что соседнее государство, с которым египтяне враждовали вплоть до вооруженных конфликтов ещё со времен Каддафи, бьется в агонии. Это будет маленький, но все же шаг к так называемому возрождению великого Египта, о чём грезят местные военные круги и часть национальной буржуазии.

Как рассчитывают в Египте, вооруженное вторжение — от двух до трех механизированных и танковых бригад при поддержке ударных вертолетов и авиации — должно зафиксировать новый статус-кво, возникший после разгрома Хафтара силами Сараджа под Триполи. 

Египетская сторона уверена, что все козыри на её стороне: и логистика операций в Ливии не в пользу Турции, и вероятность того, что Анкара получит поддержку союзников по НАТО, крайне низка. Однако, отмечает автор материала, на другой чаше весов — затяжное присутствие в Ливии, которое чревато столкновением с местными патриотами, лобовое столкновение с Турцией и тяжкое бремя для бюджета, и без того испытывающего серьёзные проблемы.

Как заключает портал, обстановка в регионе накалена до предела, но стратегическая инициатива по-прежнему находится у президента Турции Эрдогана. Именно в его руках сейчас ключи к относительному миру в Северной Африке, и именно он будет решать, увидит ли мир очередную фазу стабилизации ливийского конфликта.





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