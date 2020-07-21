Лондон: переговоры Майка Помпео с Борисом Джонсоном
21.07.2020, 15:35, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в Лондоне; во вторник в резиденции британского правительства на Даунинг-стрит, 10 проходит его встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Добро пожаловать в (дом) номер десять», – сказал, обращаясь к Помпео, Джонсон перед началом встречи на открытом воздухе, устроенной в саду на Даунинг-стрит.
«Вы выглядите превосходно», – сказал Помпео.
В ходе беседы Джонсон шутливо отметил, что социальное дистанцирование не означает дистанцирования дипломатического.
«Социальная дистанция не предполагает дипломатической или политической дистанции», – сказал глава британского кабинета».
Напомним, что главными темами переговоров Помпео с Джонсоном являются отношения с Китаем, строительство сетей 5G и торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном.
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