СМИ сообщили настоящее имя и подробности биографии луцкого террориста

21.07.2020, 15:01, Новости дня

Максим Плохой – псевдоним мужчины, который захватил рейсовый автобус с заложниками в Луцке, на самом деле его зовут Максим Кривош. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство “Волинські новини”.

Он родился в Луцке, из интеллигентной семьи. Отец работал или еще работает в политехническом институте, мать погибла в ДТП. У него в Луцке есть брат. Прописан Кривош в Дубно Ровенской области, поскольку он там якобы женился, рассказали источники агентства.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Там написал книгу “Философия преступника”. Тираж – 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно. Вероятно, книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни автора.

По словам тех, кто его знает, Кривош производил впечатление адекватного человека, правда странноватого. Он часто менял номера телефонов и сообщал о себе мало конкретной информации.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка “Берестечко – Красиловка”. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, который называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и “ВКонтакте”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк.