 

Афганская девочка уничтожила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

21.07.2020, 14:08, Новости дня

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции.

Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. Талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, приблизительно 14-ти лет, в поисках ее отца, за то, что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Талибы вывели отца семейства из дома и убили его. Мать девочки, пытавшаяся защитить мужа, также была убита боевиками.

«Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов «Талибана», которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press слова начальника местной полиции Хабибурахмана Малекзада.

Представитель губернатора провинции сообщил, что к настоящему моменту афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в «более безопасное место».





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