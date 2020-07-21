 

В ХК «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус

21.07.2020, 13:30, Новости дня

В омском хоккейном клубе «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет», – приводятся слова Волкова на сайте «Авангарда».

Он добавил, что подтвержденными подобные тесты могут считаться после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За членами команды ведет наблюдение медицинская служба.

«Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», – заключил Волков.

В конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями. Футбольный тренер Валерий Газзаев заявил газете ВЗГЛЯД, что рад возобновлению матчей с участием зрителей, а то «весь спортивный мир заскучал».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Задержанный после перестрелки в Москве заявил, что забыл о конфликте

26.05 / В конце июня “Вектор” начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

12.07 / Президентом Польши снова избран Дуда – экзит-полл

10.07 / ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

10.07 / Китай пообещал ввести ответные санкции в отношении США

25.05 / Названы сроки начала производства систем для платформы «Бумеранг»

25.05 / Граффити-портрет Бродского к 80-летию поэта закрасили в Петербурге

22.05 / В Грузии решили сажать в тюрьму за карты страны без Абхазии и Южной Осетии

27.05 / В Boeing начались массовые увольнения

17.06 / Посол Индии позвонил в МИД РФ по поводу ситуации с Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска