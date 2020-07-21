Бутусов рассказал, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, позвонил ему

21.07.2020, 12:54, Новости дня

Мужчина, захвативший заложников в Луцке, позвонил главному редактору сайта “Цензор.НЕТ” Юрию Бутусову, представился Максимом Плохим и потребовал, чтобы СМИ распространили его заявление. Об этом Бутусов написал в Facebook.

“Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно”, – сообщил Бутусов.

Он добавил, что Плохой хочет, чтобы все журналисты к нему приехали.

“Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку”, – написал главред “Цензор.НЕТ”.

В комментариях он указал, что злоумышленник через родственников заложников выяснил его телефон.

Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 21. juuli 2020

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка “Берестечко – Красиловка”. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в его аккаунтах в Twitter и во “ВКонтакте”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, чтобы координировать действия подразделений МВД в условиях захвата заложников.

Бутусов 19 июля сообщил, что инфицирован коронавирусом.