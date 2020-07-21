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21.07.2020, 12:54, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк, где сегодня вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк.

“Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия с захватом заложников. На месте работают сотрудники специальных подразделений Национальной полиции Украины и Национальной гвардии”, – говорится в сообщении.

Шкиряк добавил, что главным приоритетом правоохранителей является сохранение и защита жизни людей.

Увага! Важливо!Офіційно.Міністр МВС України Arsen Avakov терміново вилетів у Луцьк, для особистої координації дій…

Posted by Зорян Шкиряк on Teisipäev, 21. juuli 2020

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка “Берестечко – Красиловка”. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Около 10.20 были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Мужчина, который захватил около 20 человек в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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