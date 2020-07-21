 

Эксперт: Назначение Дегтярева стало показателем уважения к мнению хабаровчан

21.07.2020, 12:53, Новости дня

«Президент своим решением проявил уважение к мнению хабаровчан и устранил вакуум власти в регионе», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, говоря о назначении члена ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

«Насколько виноват бывший глава Хабаросвкого края Сергей Фургал, решит суд. Но, безусловно, находясь под арестом, он не может исполнять функции губернатора, и довольно большой край на востоке страны находился без своего главы», – отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Президент своим решением назначить врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева проявил уважение к мнению хабаровчан, которые два года назад выбрали именно кандидата от оппозиции – представителя от ЛДПР, а не кандидата, поддержанного «Единой Россией», Вячеслава Шпорта. Так что здесь надо отметить, что электоральные интересы соблюдены», – отметил эксперт.

Дегтярев не имеет прямого отношения к Хабаровскому краю, добавил Бондаренко. «Это иногда больше плюс, чем минус. Человек не из региона меньше вовлечен в местные бизнес-разборки и лоббизм. Дегтярев – человек «свежий» и равноудаленный от различных хабаровских бизнес-групп. В этом смысле это хорошо, особенно в критичной ситуации, сложившейся в крае после ареста Фургала», – заключил политолог.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил  губернатора Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Глава государства также встретился с депутатом Госдумы от ЛДПР Дегтяревым и предложил ему занять пост врио главы края. Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Зам полпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил его правительству края.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве. В частности, эксперты отмечали, что новый глава региона – не чужой для Хабаровска.

Жители края помнят Дегтярева по его участию в истории с местной жительницей, которая полгода искала свою семилетнюю дочь за рубежом, отстояла свои права в суде США и вернулась с ребенком в Хабаровск в феврале 2020 года. Как отмечала «Российская газета», хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь похитил родной отец. Пытаясь вернуть ребенка в Россию, женщина обращалась в том числе к депутату Дегтяреву. 13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.





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