Кремль объяснил корректировку национальных целей развития РФ
21.07.2020, 12:48, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил корректировку отдельных национальных целей развития страны неблагоприятной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира. Таким образом он прокомментировал новый указ главы государства о продлении сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.
«Международная экономическая конъюнктура весьма неблагоприятная, и вопреки этой конъюнктуре ставятся амбициозные цели, но требуются определенные корректировки. Эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, почему в новом указе нет прежней цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира, а также почему по ряду показателей сохранены старые целевые значения при увеличении сроков реализации нацпроектов.
Песков подчеркнул, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».
Напомним, ранее во вторник президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».
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