 

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в обнимку с Конором Макгрегором

21.07.2020, 12:48, Новости дня

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в соцсетях фото с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

Совместная фотография опубликована в аккаунте Instagram девушки. Подписчики в комментариях предупредили Севастьянову, что Макгрегор женат, и отметили, что у него «прекрасная супруга».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Karolina (@karolisha.s) 20 Июл 2020 в 9:47 PDT

«Кто это? Что за дед?», – пошутил walkonwater1993 под постом.

В июне Макгрегор объявил, что завершает карьеру. Он пояснил, что причиной, побудившей его завершить карьеру, стало долгое ожидание следующего поединка. При этом в прошлом году он уже заявлял об этом, однако снова вышел на ринг. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах: это парадокс, когда я призывал всех сидеть дома

04.07 / Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка

01.06 / Путин назвал 1 июля подходящим для проведения голосования по Конституции

25.06 / Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

27.05 / Восточный фланг НАТО и учения «Защитник Европы-2020»

27.05 / В Екатеринбурге запретили служить священнику: он проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

18.06 / В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

13.05 / На Украине оценили перспективы уголовного преследования Супрун

13.05 / Шмыгаль заявил, что тарифы на электроэнергию в этом году повышать не будут

17.06 / США решили продать Украине до 16 патрульных катеров за 600 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска