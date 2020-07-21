Эксперт оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

21.07.2020, 12:30, Новости дня

Назначение члена ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края является знаком уважения к выбору жителей края, среди которых партия имеет большую поддержку, сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Минченко заявил, что, по его мнению, намерением президента РФ Владимира Путина было «продемонстрировать уважение к выбору жителей края», передает ТАСС.

«Дальше будет очень важно уже врио губернатора найти правильную тональность общения с жителями», – добавил он.

Минченко отметил также, что ЛДПР в Хабаровском крае – это правящая партия: «В прошлом году они разгромно выиграли выборы в законодательную думу региона, очень высокий уровень представительства на уровне местного самоуправления. Экс-губернатор Фургал, очевидно, имеет достаточно высокую поддержку населения».

Дегтярев входит в Высший совет ЛДПР и был членом президиума ее фракции в Госдуме. Эксперт полагает, что перед Дегтяревым стоит непростая задача, которая состоит в том, чтобы показать, что он «стилистически как Фургал, но без скелетов в шкафу».

Напомним, Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с депутатом Госдумы от ЛДПР Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Зам полпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил его правительству края.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве. В частности, эксперты отмечали, что новый глава региона – не чужой для Хабаровска.

Замглавы Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен выразил мнение, что у местных общественников с Дегтяревым «будут именно рабочие взаимоотношения».

Жители края помнят Дегтярева по его участию в истории с местной жительницей, которая полгода искала свою семилетнюю дочь за рубежом, отстояла свои права в суде США и вернулась с ребенком в Хабаровск в феврале 2020 года. Как отмечала «Российская газета», хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь похитил родной отец. Пытаясь вернуть ребенка в Россию, женщина обращалась в том числе к депутату Дегтяреву. 13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.