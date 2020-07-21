 

В Чувашии запланировали подключить к интернету более 1 тыс. соцобъектов к 2022 году

21.07.2020, 12:08, Новости дня

Правительство Чувашской республики планирует подключить к высокоскоростному интернету более тысячи школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2021 года.

«К концу 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1 тыс. школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей в Чувашии. В прошлом году доступ к сети получили первые 90 объектов, в первом полугодии 2020 года подключено 48 объектов. Проект предполагает, в том числе создание узлов связи на местах, которые позволят в дальнейшем развивать сети мобильного и проводного интернета внутри населенных пунктов республики», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что подключение запланировано в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

В правительстве отметили, что сейчас идет работа по подключению соцобъектов к интернету в двух районах Чувашии: волоконно-оптические линии связи прокладываются в деревню Шатракасы Моргаушского района и село Можарки Янтиковского района. «В населенных пунктах высокоскоростным интернетом будут обеспечены общеобразовательные школы», – добавили в пресс-службе.





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