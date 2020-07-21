 

Россия и Китай – соперники лишь в теории

21.07.2020, 12:06, Новости дня

В теории, РФ и Китай являются соперниками, однако на практике Москва и Пекин наращивают своё сотрудничество, пишет Deutschlandfunk. В качестве примеров издание приводит взаимодействие двух стран во время пандемии коронавируса, совместные учения и экспорт российских вооружений в КНР, а также регулярную демонстрацию солидарности Пекина и Москвы на дипломатическом уровне.


Reuters

Теоретически, РФ и Китай находятся в системной конкуренции друг с другом, однако обеим странам удаётся не выпячивать своё соперничество, а, напротив, укреплять сотрудничество, пишет Deutschlandfunk.

В январе этого года РФ закрыла свою границу с Китаем, беспокоясь о возможном распространении коронавируса: издание отмечает, что Москва закрыла границы и остановила авиасообщение с Китаем куда быстрее Европы.

Тем не менее это ни в коем случае нельзя расценивать как негативный жест в адрес Пекина: по словам главы первого департамента Азии МИД РФ Георгия Зиновьева, скоординированные меры помогли РФ выиграть время и лучше подготовиться к пандемии, а также продемонстрировали силу российско-китайской дружбы.

В самом деле, РФ и Китай очень прагматично решили вопрос с границей, отмечает издание. Китайские работники могли вернуться домой, грузовые поставки были доведены до конца. Главы государств принимали усилия по укреплению сотрудничества, регулярно созваниваясь по телефону. Как отмечает Георгий Зиновьев, в эти трудные времена РФ и Китай помогли друг другу, обмениваясь гуманитарной помощью и специалистами: кроме того, органы здравоохранения обеих стран постоянно контактировали друг с другом, обмениваясь опытом и результатами исследований.

Между тем, Москва и Пекин укрепляют своё взаимодействие и в военной сфере, пишет Deutschlandfunk. В сентябре 2018 года китайские военные приняли участие в российских учениях «Восток». В декабре 2019 года российские, китайские и иранские военные корабли предприняли совместные манёвры в северной части Индийского океана. Кроме того, Китай закупает российские военные технологии, отмечает издание: за последние годы Москва и Пекин подписали соглашение о поставке боевых самолётов. Более того, два года назад КНР получил первые подразделения новейших ЗРК С-400. При этом РФ не сосредотачивается на партнёрстве исключительно с КНР, отмечает Deutschlandfunk. Москва также заключает военные контракты и с китайским соперником — Индией.

Что касается дипломатического уровня, то РФ и Китай и здесь проявляют солидарность, пишет издание. К примеру, МИД РФ подчеркнул, что ситуация вокруг Гонконга является внутренним делом Китая. Москва регулярно осуждает антикитайские санкции США: кроме того, позиции Москвы и Пекина в СБ ООН, зачастую, совпадают. 





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