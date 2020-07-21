Фрегат «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ

21.07.2020, 11:53, Новости дня

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота, во вторник на нем поднят Андреевский флаг, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны по ВМФ Игорь Дыгало.

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота. Церемония приема корабля в состав и подъема на нем Адреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришел для участия в главном военно-морском параде», – передает РИА «Новости» слова Дыгало.

Напомним, 15 июля приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге.



