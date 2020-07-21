Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке

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21.07.2020, 11:53, Новости дня

Полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, сообщил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», – передает РИА «Новости» слова Геращенко.

В социальных сетях действителько есть аккаунты с такими именами.

Так, на канале «Максим Плохой» в одной из соцсетей есть лишь два видео. Первое опубликовано неделю назад и называется «Антисистема», второе опубликовано во вторник. На нем мужчина в берете и с автоматом.

«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», – говорит мужчина. Похожие заявления опубликованы в других одноименных аккаунтах в соцсетях.

Напомним, ранее во вторник в полиции области сообщили, что мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.





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