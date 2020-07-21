 

Зеленский о захвате заложников в Луцке: Держу ход событий под личным контролем

21.07.2020, 11:46, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка. Об этом он написал в своем Facebook.

“Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9.25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция “Заложник”, а Служба безопасности Украины ввела план “Бумеранг”… Держу ход событий под личным контролем”, – отметил Зеленский. 

Он добавил, что правоохранители делают все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. 

Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що…

Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 21. juuli 2020

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка “Берестечко – Красиловка”. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Около 10.20 были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Мужчина, который захватил около 20 человек в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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