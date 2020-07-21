 

Маньяк из Южного Бутово задержан

21.07.2020, 11:30, Новости дня

Московские следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал «насильственные действия сексуального характера». Преступления совершались преимущественно по вечерам. За этот период к правоохранителям обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.

«СК РФ по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она добавила, что проводятся следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего.

Ранее криминалист объяснил газете ВЗГЛЯД любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку.





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