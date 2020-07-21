 

Дегтярев выразил надежду на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска

21.07.2020, 11:08, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе его представления в новой должности сообщил, что надеется на восстановление на улицах Хабаровска мира и согласия.

Дегтярев в своей первой речи в качестве врио попросил всех членов хабаровского правительства работать, оставаться на своих местах до особого распоряжения. Он поблагодарил всех представителей ведомств и чиновников за то, что в последние дни в крае обстановка сохранялась в целом стабильная.

«Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

Дегтярев сообщил также, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона.

«Президент… доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федерльный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», – сказал он.

Про словам Дегтярева, сейчас нужно работать на благо людей, это самая главная задача.

«Впереди – бюджетный процесс. Нам предстоит серьезные вопросы обсуждать с федеральным правительством, отработать совместно с правительством края все вопросы, связанные с коронавирусом, вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, нацпроекты, которые реализуются на территории Хабаровского края. У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло. Учитывая пандемию… – чтобы каждая жизнь была сохранена. Здоровье людей для нас сегодня – это самое главное», – отметил он.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.

Ранее во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск и был представлен правительству Хабаровского края.





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