 

МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

21.07.2020, 11:08, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой на данный момент встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, но назвал условие, при котором она возможна.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности РФ провести такую церемонию мне не известно», – передает РИА «Новости»  слова Кулебы на брифинге во вторник.

По его словам, в данной ситуация встреча лидеров двух государств скорее «немыслима», поскольку Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия в Крыму.

Ранее МИД Украины выразило протест из-за «незаконного» визита Путина в Крым.

В понедельник Путин посетил Керчь, где посетил завод «Залив». Он отметил, что бывшее украинское руководство вынуждено было больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него.

Напомним, в Крыму назвали украинский МИД филиалом «Цирка дю Солей».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

26.05 / Глава Минкомсвязи назвал цель электронного паспорта

29.05 / В Госдуме назвали сроки открытия российских пляжей

11.06 / Пресс-служба Зеленского сообщила о переговорах украинской и российской делегаций в Минске

16.06 / Кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что ей угрожают и она может снять свою кандидатуру

09.07 / Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

02.07 / Назарбаев вылечился от COVID-19

25.06 / МИД предостерег США от нарушения акта Россия-НАТО

09.06 / Коронавирус приблизил смерть наличных

26.05 / Названа возможная причина обрушения балконов в доме в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска