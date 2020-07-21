МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

21.07.2020, 11:08, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой на данный момент встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, но назвал условие, при котором она возможна.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности РФ провести такую церемонию мне не известно», – передает РИА «Новости» слова Кулебы на брифинге во вторник.

По его словам, в данной ситуация встреча лидеров двух государств скорее «немыслима», поскольку Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия в Крыму.

Ранее МИД Украины выразило протест из-за «незаконного» визита Путина в Крым.

В понедельник Путин посетил Керчь, где посетил завод «Залив». Он отметил, что бывшее украинское руководство вынуждено было больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него.

Напомним, в Крыму назвали украинский МИД филиалом «Цирка дю Солей».



