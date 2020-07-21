 

Das Erste – власти немецких регионов попросили США не выводить войска из ФРГ

21.07.2020, 11:01, Новости дня

Премьер-министры четырёх немецких федеральных земель, где расположены американские войска, написали письмо 13 американским конгрессменам, с просьбой не выводить часть контингента США с территории ФРГ, пишет Das Erste. Главы регионов отметили, что находящиеся в Германии вооружённые силы США являются опорой американского присутствия в Европе и символом дееспособности НАТО.


Reuters

Главы немецких федеральных земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Гессена и Баварии намерены предотвратить запланированный вывод 9500 американских солдат с территории ФРГ, пишет Das Erste. Они составили совместное письмо в адрес 13 конгрессменов, в котором подчеркнули, что находящиеся в Германии солдаты армии США являются опорой американского присутствия в Европе и символом дееспособности НАТО.

В письме также отмечается, что США и Германия на протяжении многих лет выстраивали инфраструктуру, являющуюся предпосылкой для совместного вклада в европейскую и мировую безопасность. «Мы просим вас поддержать нас в том, чтобы не ослаблять, а, напротив, упрочить наше сотрудничество, сохранив присутствие США в Германии и Европе в будущем», — приводит Das Erste отрывок из письма. Как отмечает издание, письмо подписано премьер-министрами тех четырёх немецких федеральных земель, где расположены американские войска.

В середине июня Дональд Трамп объявил о своём намерении вывести около 9500 американских солдат с территории ФРГ, напоминает Das Erste. Таким образом, немецкий контингент вооружённых сил США сократится до 25 тысяч человек. Издание отмечает, что Трамп обвинял ФРГ в несоблюдении финансовых обязательств по НАТО и недостаточных тратах на оборону. При этом решение Трампа в США воспринимается неоднозначно: один из советников кандидата в президенты Джо Байдена объявил, что в случае своей победы на выборах, Байден пересмотрит решение о выводе войск. 





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