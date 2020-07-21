Крестный отец Ефремова рассказал, почему актера нельзя считать преступником

21.07.2020, 10:48, Новости дня

ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало большим несчастьем, однако считать артиста преступником нельзя, сообщил его крестный отец актер и режиссер Василий Мищенко.

Мищенко пояснил, что «преступник следит за жертвой, готовится».

Помимо этого, он вспомнил, что когда-то тоже сел за руль в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и это стало для него уроком.

«Разбился на машине так, что двигатель в салон вошел, я весь в крови был. Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни» – передает НТВ слова Мищенко.

Также Мищенко рассказал, что Ефремов с уважением относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается и раскаивается. Крестный назвал артиста совестливым и ранимым человеком, однако, по его мнению, иногда складывается иное впечатление.

Помимо этого, Мищенко сказал, что если Ефремова отправят в колонию, то он поедет туда для того, чтобы встретиться со своим крестником.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок и компенсацию в размере 40 млн рублей.



