Минздрав запустил платформу по координации международной помощи

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21.07.2020, 10:42, Новости дня

Министерство здравоохранения запустило платформу по координации международной технической помощи. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ведомства Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера в министерстве начала работать платформа по координации международной технической помощи. Создана соответствующая секторальная рабочая группа, в которую вошли все международные партнеры, доноры. Вчера в онлайн-режиме состоялось заседание, в котором приняли участие ЮНИСЕФ, Представительство ООН в Украине, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, различные посольства”, – рассказал министр.

По его словам, в планах – создание подгрупп по основным направлениям системы здравоохранения: общественное здоровье, модели финансирования, развитие электронного здоровья.

“Мы хотим, чтобы международная техническая помощь в сфере здравоохранения была максимально систематизирована”, – отметил Степанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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