После ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве возбуждено дело

21.07.2020, 10:08, Новости дня

Женщина, находившаяся за рулем автобуса, наехавшего на остановку на юго-востоке Москвы, задержана, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Водитель 1974 года рождения задержана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы в районе дома № 15 по Ставропольской улице, произошло накануне.

На остановке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще один пешеход был госпитализирован.

Позднее была названа предварительная причина ДТП.