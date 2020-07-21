После ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве возбуждено дело
21.07.2020, 10:08, Новости дня
Женщина, находившаяся за рулем автобуса, наехавшего на остановку на юго-востоке Москвы, задержана, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Водитель 1974 года рождения задержана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы в районе дома № 15 по Ставропольской улице, произошло накануне.
На остановке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще один пешеход был госпитализирован.
Позднее была названа предварительная причина ДТП.
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