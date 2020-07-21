 

Новак заявил о снижении добычи нефти и газа в России

21.07.2020, 10:08, Новости дня

Производственные показатели по добыче газа, нефти и угля в РФ в 2020 году будут ниже показателей прошлого года, несмотря на положительную динамику по восстановлению спроса, сообщил министр энергетики Александр Новак в рамках итоговой коллегии ведомства.

«Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по добыче нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля. Хотя, как я уже сказал, динамика сегодня положительная, но за счет спада в первом квартале и первом полугодии в целом мы видим, что до конца года у нас показатели будут ниже прошлогодних», – передает ТАСС слова Новака.

Он добавил, что спрос на электроэнергию в России, резко снизившийся из-за пандемии и введения ограничительных мер, направленных на снижение темпов распространения коронавируса, в последнее время начал восстанавливаться.

«Спрос снижался максимально до 9-10%, сегодня этот спрос уже частично восстановлен. И мы видим даже, что в последние 2-3 недели он выше, чем в прошлом году, спрос на электроэнергию», – сказал он.

«Поэтому надеемся, что здесь будет восстановление рынка до конца года», – добавил министр.

Напомним, в пятницу Новак заявил, что Минэнерго считает сложившуюся на рынке цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

15.05 / Политика: Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

07.07 / Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

26.05 / Первые пять поездов. “Укрзалізниця” после ослабления карантина открыла продажу билетов

04.06 / Лидера таганской ОПГ Жирноклеева обвинили в пособничестве в убийстве Деда Хасана

13.07 / Chery привезет в Россию обновленный кроссовер Tiggo 2 Pro

15.05 / МИД отреагировал на блокировку российских интернет-ресурсов на Украине

19.05 / От коронавируса в Москве вылечились две пациентки старше 100 лет

11.05 / Иран заявил о гибели 19 человек во время военных учений

10.07 / Адвокаты Добровинский и Пашаев привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска