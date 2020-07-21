 

Отравившего и ограбившего 15 пассажиров таксиста отдали под суд в Подмосковье

21.07.2020, 9:48, Новости дня

В Подмосковье будут судить таксиста-частника, который отравил и ограбил 15 пассажиров в Москве и области, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Так, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Ногинска. Его обвиняют в совершении 15 разбойных нападений и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жительницы Москвы.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу», – передает ТАСС слова Врадий.

По данным СК, с июня 2014 года по ноябрь 2016 года мужчина работал частным таксистом. Он предлагал свои пассажирам спиртные напитки, куда подмешивал лекарство, вводящее их в одурманивающее состояние. После отравления обвиняемый похищал у пострадавших вещи, деньги, ювелирные украшения и оставлял их в бессознательном состоянии на территории Москвы либо Богородского городского округа.

Некоторые вещи мужчина оставлял себе, другие продавал. 14 февраля 2016 года во время совершения разбоя одна из потерпевших умерла от отравления лекарственным веществом с выраженным психотропным действием и этиловым спиртом.

Напомним, в июле 2019 года москвич отравился, выпив предложенной таксистом воды. В результате пассажир остался без банковской карты.





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