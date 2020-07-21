Коронавирусом в мире заразились 14,7 млн человек

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21.07.2020, 9:42, Новости дня

По состоянию на 21 июля во всем мире коронавирусом заразилось 14 701 198 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 609 887 человек, выздоровело 8 288 193 человека.

В США число инфицированных достигло 3 829 920, умерло 140 906, излечилось 1 160 0870 человек.

В Бразилии заболело 2 118 646 человек, 80 120 умерших и 1 514 300 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 155 338 человек, 28 082 умерли, 724 578 выздоровели.

Далее следует Россия – 776 212 инфицированных, 12 408 умерших и 552 644 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразились 373 628 человек, умерли, согласно официальной статистике, 5173.

В Перу 353 590 заболевших и 13 187 умерших, в Мексике уже 349 396 заразившихся и 39 485 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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