Предвыборный штаб Трампа обвинил TikTok в шпионаже за американцами
21.07.2020, 6:30, Новости дня
Обращаясь к американцам, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что китайское приложение TikTok следит за ними.
«TikTok шпионит за вами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как сообщила команда Трампа, TikTok «поймали с поличным». Приложение «отслеживает», что у пользователей «в буфере обмена данными в телефоне», заявили в штабе.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США.
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