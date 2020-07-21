 

На семью в США завели дело за вооруженную защиту дома от протестующих

21.07.2020, 5:30, Новости дня

В США на семью, которая с оружием в руках встала на защиту своего особняка от участников движения Black Lives Matter, завели дело, сообщила прокурор округа Сент-Луис Ким Гарднер.

Марк и Патриция Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия и в нападении четвертой степени, которая считается в США наименее опасной. Гарднер заявила, что в Сент-Луисе нельзя «размахивать оружием в угрожающей манере», передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в конце июня в престижном районе «Форест парк», адвокаты Макклоски вышли на улицу с оружием, чтобы отогнать от дома демонстрантов.

Маклоски направили на толпу протестующих автомат и пистолет.





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