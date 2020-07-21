 

США ввели санкции против 11 китайских компаний за нарушения прав уйгуров

21.07.2020, 2:31, Новости дня

Министерство торговли США в понедельник внесло в «черный список» 11 китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР.

По данным министерства, эти компании используют принудительный труд уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае. В числе компаний, попавших в список – текстильные производства и две фирмы, занимающиеся генетическим анализом с целью оказания дальнейшего подавления уйгуров в КНР. Все эти компании отныне не смогут свободно покупать у американских компаний компоненты, необходимые в их работе.

Это уже третья группа китайских компаний и организаций, добавленных в американский черный список в связи с репрессиями против уйгуров в Синьцзяне.

«Пекин активно продвигает предосудительную практику принудительного труда, а также схемы сбора и анализа ДНК с целью подавления своих граждан», – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Среди компаний, внесенных в черный список – KTK Group Co, которая производит более 2000 видов продукции, используемых для создания высокоскоростных поездов; и Tanyuan Technology Co, которая собирает алюминиевые композиты, армированные графитом.

Еще одна компания – Changji Esquel Textile Co, основанная Esquel Group в 2009 году. Esquel Group производит одежду для модных брендов Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss. В апреле руководство компании отрицало использование принудительного труда в Синьцзяне.

Кроме того, в список попала компания Hetian Haolin Hair Accessories Co, занимающаяся экспортом человеческих волос из Синьцзяня.





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