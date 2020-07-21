Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

21.07.2020, 2:30, Новости дня

Ведется работа над универсальным двигателем для российских истребителей, сообщил управляющий директор ОКБ имени Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в Ростех) Евгений Семивеличенко.

Семивеличенко рассказал, что рассматривается «возможность создания некоего универсального двигателя». В нем будут использованы «узлы предыдущих двигателей». При этом планируется получить «более высокие технические характеристики».

Универсальный двигатель можно будет устанавливать на Су-27, Су-30, Су-35 без доработки планера, передает РИА «Новости».

Как сообщил Семивеличенко, «есть такой заказ со стороны Минобороны».

Также Уфимское моторостроительное производственное объединение технически готово начать серийное производство двигателя второго этапа для Су-57, но необходимо завершить его испытания, сообщил Семивеличенко.

Кроме того, он сообщил, что планируется до конца года изготовить «горячую часть» двигателя-демонстратора ВК-650В для замены французского на легком вертолете Ка-226Т.



