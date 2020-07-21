В полиции сообщили подробности взрыва в киевском кафе

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21.07.2020, 2:10, Новости дня

В кафе на улице Беломорской в Киеве взорвалась салютная установка. Об этом заявили в столичном управлении полиции.

Ранее полиция сообщала о взрыве неустановленного предмета. Прибывшие на место происшествия взрывотехники выяснили, что это была пиротехника.

По факту взрыва полиция начала уголовное производство по статье “хулиганство”.

Взрыв произошел сегодня около 15.40. По информации правоохранителей, в результате никто не пострадал. Посетителей и персонал заведения эвакуировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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