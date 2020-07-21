 

Грета Тунберг получила премию за гуманность и €1 млн

21.07.2020, 2:10, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг удостоена премии за гуманность. Премию в размере €1 млн впервые вручил португальский Фонд Гюльбенкяна. Об этом сообщил сайт фонда 20 июля.

На премию претендовали 136 номинантов (79 организаций и 57 личностей) из 46 стран, отметили в фонде. Большинство членов жюри проголосовали за вручении премии Тунберг.

“Большое жюри, состоящее из всемирно известных личностей в научной, технологической, политической и культурной сферах, подчеркнуло харизматичную и вдохновляющую сторону Тунберг и силу ее послания, способного вызывать противоположные чувства, и его способность иметь значение в борьбе с изменением климата”, – сказано в заявлении фонда.

Тунберг написала в Twitter, что для нее большая честь получить премию за гуманность. Она сообщила в своем посте, что пожертвует все призовые деньги на поддержку проектов, которые борются за устойчивый мир, защищают природу и поддерживают людей.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->
1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Грета Тунберг прославилась как основатель “Школьной забастовки за климат”. В рамках бессрочной акции Тунберг призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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