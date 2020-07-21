Во Львовской области умерла роженица с COVID-19

21.07.2020, 2:10, Новости дня

В Жовкве Львовской области умерла 28-летняя роженица, инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом изданию “Високий замок” 20 июля сообщил директор Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив.

Новорожденный ребенок в тяжелом состоянии, рассказал директор больницы.

По его словам, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, по словам Шевцива, у нее было ожирение, а также имелись сопутствующие хронические заболевания.

По информации издания, Жовковский район – третий по количеству инфицированных COVID-19 во Львовской области. За время пандемии там заболели 437 человек.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Из них во Львовской области – 115.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.