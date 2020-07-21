 

Во Львовской области умерла роженица с COVID-19

21.07.2020, 2:10, Новости дня

В Жовкве Львовской области умерла 28-летняя роженица, инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом изданию “Високий замок” 20 июля сообщил директор Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив.

Новорожденный ребенок в тяжелом состоянии, рассказал директор больницы.

По его словам, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, по словам Шевцива, у нее было ожирение, а также имелись сопутствующие хронические заболевания.

По информации издания, Жовковский район – третий по количеству инфицированных COVID-19 во Львовской области. За время пандемии там заболели 437 человек.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Из них во Львовской области – 115.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Эксперт: Президент очень правильно расставил акценты развития IT-сферы

13.05 / ФИФА отказалась определять лучшего футболиста сезона-2019/20

31.05 / Появились данные о пострадавших в ходе протестов в Вашингтоне полицейских

08.06 / Герхард Шредер вновь возглавил совет директоров “Роснефти”

19.06 / Названа дата открытия федеральных музеев

18.06 / Представителя РФ вызвали в МИД Литвы

13.07 / Путин сократил центральный аппарат МВД

16.07 / Языковой законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады

30.06 / Светлана Тихановская: «Первым моим шагом будет добиваться освобождения всех политзаключенных» 

30.05 / Убийство в США: беспорядки перерастают в погромы в десятках городов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска