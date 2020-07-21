Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

21.07.2020, 2:08, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах будет считать иностранное вмешательство в американскую «демократию» враждебными действиями.

Он «предупредил» об этом «Кремль и другие иностранные правительства». Байден заявил, что «вмешательство» в выборы «значительно повлияет на отношения между США и правительством вмешивающейся страны», передает РИА «Новости».

Байден обещал, что в случае его избрания спецслужбы будут информировать американцев об иностранном вмешательстве. Белый дом, по его словам, воспользуется всеми средствами, чтобы «заставить заплатить» другие государства за «вмешательство».

По его словам, «цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции». Кроме того, «может быть предпринят широкий круг других действий, в зависимости от природы нападения» на США.

Байден заверил, что задействованные ведомства получат необходимые ресурсы.

Он заявил, что у него «нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной». Байден сказал, что «предпочел бы использовать всю энергию администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами». Однако «если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в демократию» США, он «как президент без колебаний заставит ее заплатить».



