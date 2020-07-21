Колебания Земли отслеживает гигантский подземный датчик движения

21.07.2020, 1:40, Новости дня

Измерения вращения и наклона Земли впервые провел гигантский подземный датчик движения в Германии. В будущем наблюдения ученых могут обеспечить надежную работу GPS-навигации на различных устройствах.

По словам ученых, перевернутая пирамида из трубок под названием ROMY способна непрерывно контролировать крошечные колебания Земли. Четыре треугольные грани устройства измеряют движение в разных направлениях. С каждой стороны лазерные лучи проходят через треугольный трубопровод.

Скорость и наклон вращения Земли показывает несоответствие между длиной волн. ROMY был чувствителен к изменениям наклона Земли менее чем на 0,00014 градуса во время пробного запуска, который был произведен в 2019 году.