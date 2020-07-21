Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

21.07.2020, 1:40, Новости дня

Еще несколько лет назад ученые предположили, что медитация благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Чтобы это доказать, команда исследователей провела исследование, во время которого использовала данные опросов 61 000 жителей США.

В результате исследования обнаружилось, что шесть тысяч человек, которые регулярно медитировали, меньше страдали от повышенного давления и уровня холестерина, а также ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Риск возникновения нарушений сердечно-сосудистой системы у медитирующих был ниже на 14-35%. Когда ученые приняли во внимание другие факторы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы, эффект медитации оставался заметным.