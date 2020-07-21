 

Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

21.07.2020, 1:40, Новости дня

Еще несколько лет назад ученые предположили, что медитация благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Чтобы это доказать, команда исследователей провела исследование, во время которого использовала данные опросов 61 000 жителей США.

В результате исследования обнаружилось, что шесть тысяч человек, которые регулярно медитировали, меньше страдали от повышенного давления и уровня холестерина, а также ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Риск возникновения нарушений сердечно-сосудистой системы у медитирующих был ниже на 14-35%. Когда ученые приняли во внимание другие факторы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы, эффект медитации оставался заметным.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

18.06 / Омич из ревности зарезал таксиста на глазах у очевидцев

17.05 / Пермский край борется в рекордно сильным паводком

19.06 / В Украине – 1,44 млн. внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма 

07.07 / Прототип BMW M4 рассекретили на тестах

25.05 / Politico – через 10 лет тоже сериал снимут — советник Трампа сравнил политику КНР по коронавирусу с Чернобылем

01.07 / Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России

07.07 / Нардеп Верещук заявила, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России, экс-президент сказал, что она распространяет фейки из Кремля

27.06 / Нарушивший ПДД водитель «Ягуара» в Москве пытался откупиться за 300 тыс. рублей

10.06 / Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска