TOK FM – в разыгравших Дуду пранкерах заподозрили ставленников российских спецслужб

21.07.2020, 1:31, Новости дня

Телефонные розыгрыши российских пранкеров, очередной жертвой которых недавно стал польский президент Анджей Дуда, идеально вписываются в пропагандистскую линию Кремля, заявляет польский эксперт Анна Лабушевская. В беседе с TOK FM она выразила уверенность, что даже если Вован и Лексус и не следуют чьим-либо указаниям, они безусловно действуют под прикрытием и защитой спецслужб.



Reuters

Комики—пранкеры Вован и Лексус, которые разыграли президента Польши Анджея Дуду, убедив его в том, что он разговаривает с Генеральным секретарем ООН, могут быть связаны с российскими службами, уверена польский эксперт Анна Лабушевская. В беседе с TOK FM она заметила, что границы допустимого для них намного шире, нежели например, для российских журналистов.

«Они с удовольствием дают интервью. Их всегда спрашивают, имеют ли они связь с ФСБ, и они всегда категорично отрицают. Они говорят, что сами выбирают человека, которому они будут звонить, и человека, которого они будут выдавать за себя», — добавила она.

При этом эксперт считает, что эта «деятельность» безусловно вызывает подозрения. Она напомнила случай, когда они представились Владимиром Путиным в телефонном звонке Элтону Джону, в результате которого сам президент РФ позвонил певцу и извинился. Российский лидер назвал Лексуса и Вована безобидными парнями и хулиганами, и эта выходка легко сошла им с рук.

Они занимаются пранком с 2011 года, и они никогда не привлекались к уголовной ответственности, принимая во внимание тот факт, что в РФ журналистов часто преследуют за шпионаж или экстремизм. Они сами определяют свою деятельность как «гражданскую разведку» и говорят, что у ФСБ есть чем заняться, а именно контрразведкой. В то же время пранкеры иногда прибегают к различным завуалированным комментариям — они намекают на то, что в РФ действует не только ФСБ, но и другие службы, в том числе те, которые занимаются правительственной связью, разъясняет Лабушевская.

В беседе она также рассказывает, что такие намёки прослеживаются среди прочего в книге о российских пранкерах двухлетней давности: «Вован и Лексус. По ком звонит телефон». На 380 страницах они рассказывают, как готовятся к своим розыгрышам. Они чётко говорят, что у российских властей нет оснований их преследовать, потому что они представляют патриотическую, гражданскую позицию. И эксперт согласна с этим, ведь в 2014 году они действительно были очень полезны в борьбе с Украиной, тогда их главными жертвами были украинские политики,.

Лабушевская подчёркивает, что Украина до сих пор остаётся довольно живой и эмоциональной темой для России. «Неудивительно, что эта тема была также затронута в разговоре с Дудой», — подчеркнула она. Эксперт заметила, что российские пранкеры не впервые выбирают момент для телефонного разговора сразу после выборов. «Это доказывает их профессионализм или оперативность тех, кто им покровительствует. Осознавая российские реалии, я не думаю, что они могли позволить себе такую выходку, не имея на это предварительного согласия», — объяснила она.

Согласно мнению эксперта, выходки пранкеров идеально вписываются в пропагандистскую линию Кремля, поэтому весьма вероятно, что даже если они не следуют чьим-либо указаниям, то действуют под прикрытием спецслужб. «Когда-то давно пранкеры были представителями контркультуры, а теперь это часть системы. Я бы сказала, что это часть развлечений светской жизни», — подытожила в беседе с TOK FM польский эксперт Анна Лабушевская.