 

Визит Помпео в Лондон: в повестке дня – Китай и торговое соглашение

20.07.2020, 23:10, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в понедельник отправился с визитом в Великобританию. Как ожидается, в центре переговоров Помпео с британским премьер-министром Борисом Джонсоном будут находиться Китай, строительство сетей 5G и торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном.

Вскоре после приземления в Лондоне госсекретарь встретится с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном.

«В Лондоне госсекретарь Помпео встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом, чтобы обсудить глобальные приоритеты, в том числе планы экономического восстановления после пандемии COVID-19, вопросы, касающиеся Китайской Народной Республики и Гонконга, а также переговоры между США и Великобританией о заключении соглашения о свободной торговле», – говорится в заявлении Госдепартамента.





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