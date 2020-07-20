 

Золотые запасы российских банков превысили 80 тонн

20.07.2020, 22:22, Новости дня

Вложения российских банков в драгоценные металлы выросли и в пересчете на золото превысили 80 тонн, информирует ЦБ.

Золотые запасы выросли до 80,46 тонны, передает РИА «Новости».

Банки в июне наращивали вложения в драгоценные металлы второй месяц подряд, но в месячном выражении темпы роста снизились: в мае вложения в пересчете на золото увеличились на 6,2 тонны (8,5%), в июне – на 0,9 тонны (1,1%).

В рублевом выражении запасы увеличились на 7,7 млрд рублей (2,5%) до 320,06 млрд рублей.

До этого банки сокращали запасы с ноября, когда продали 15,2 тонны. В дальнейшем запасы снижались на 3,5–4,6 тонны в месяц. В итоге продали 35,7 тонны золота.

В середине июля ЦБ сообщил, что не закупал золото три месяца, запасы составляли 2298,5 тонны. 

7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1810,8 доллара за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.





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