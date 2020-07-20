Кучинелли высказался в поддержку подавления протестов в Портленде

20.07.2020, 22:07, Новости дня

Высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности США в понедельник высказался в поддержку подавления протестов в Портленде, штат Орегон, заявив, что подобная практика будет по мере необходимости применяться использоваться и в других городах.

И.о. заместителя министра внутренней безопасности Кен Кучинелли заявил, что власти получили сведения о планируемых нападениях на федеральные объекты в Портленде в районе 4 июля, и высказался в поддержку действий, предпринятых Федеральной службой охраны.

«Если мы получим такую же разведывательную информацию об угрозах другим федеральным учреждениям или должностным лицам, мы ответим аналогичным образом, – сказал Кучиннелли в интервью CNN. – Когда возникают нехарактерная угрозы, мы привлекаем дополнительные ресурсы».

На прошлой неделе федеральные власти начали жестко подавлять массовые протесты в Портленде против жестокости полиции и системного расизма. Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео и сообщения СМИ, в воскресенье вечером они второй день подряд применили против протестующих слезоточивый газ.

Ранее в понедельник полиция Портленда представила подробности о еще одном противостоянии между протестующими и федеральными правоохранительными органами в городе, заявив, что федеральные агенты использовали слезоточивый газ для разгона толпы, которая собралась возле здания федерального суда в центре города Портленд.

Подавление протестов в городе, в котором распространены либеральные настроения, вызвало критику и судебные иски, когда было опубликовано видео, где показано, как офицеры без четких опознавательных знаков задерживают протестующих без объяснения причин и с применением силы.

Кучинелли пояснил, что офицеры носили одинаковую форму каждый день, и толпа знала, кто они. Он также оправдал использование автомобилей без опознавательных знаков, отметив, что такая практика широко распространена.

В воскресенье демократы в Палате представителей потребовали провести внутреннее расследование, чтобы установить, были ли в ходе протестов злоупотребления полномочиями со стороны министерств юстиции и внутренней безопасности.

Президент США Дональд Трамп осудил протесты в Портленде и других городах, в то время как администрация пытается совладать с ситуацией в городах, где, по его словам, демонстрации против расизма вышли из-под контроля.

Мэр Портленда назвал вмешательство злоупотреблением федеральными полномочиями и сказал, что оно лишь приводит к эскалации насилия. Генеральный прокурор штата Орегон подал иск против федеральных ведомств, обвинив их в задержании людей без веской причины.

Кучинелли отверг призывы местных властей, заявив: «Мы будем сохранять присутствие. Когда насилие и угрозы сократятся, мы вернемся к тому, что я бы назвал обычным присутствием: защите объектов федерального значения».