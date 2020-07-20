 

В РФ предложили штрафовать за угрозы при взыскании долгов

20.07.2020, 21:30, Новости дня

Правительство РФ внесло в Госдуму проект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан. Штраф за такое нарушение может составить до 500 тыс. рублей.

Инициативой предусматривается повышение штрафа за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства России: для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев (действует от 10 тыс. до 100 тыс.) до одного года, для юрлиц – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 тыс. до 200 тыс.), передает РИА «Новости».

Уточняется, что ФССП РФ будет наделено полномочием по рассмотрению данных правонарушений.

Ранее член Совета при президенте по правам человека Александр Брод заявил, что коллекторам нельзя позволять заниматься просроченными задолженностями граждан, а также не стоит предоставлять доступ к госуслугам и к другим закрытым базам.

В декабре Минюст России представил проект закона, согласно которому будет введен обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие «робот-коллектор» и внесены другие изменения в систему взыскания долгов с физических лиц.





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