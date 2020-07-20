 

В столице Болгарии участники антиправительственной акции перекрыли центральные улицы

20.07.2020, 21:30, Новости дня

Участники мирных протестов с требованием отставки правительства Болгарии и главного прокурора страны начали вести себя более агрессивно – в понедельник вечером они блокировали ключевые перекрестки в центре Софии.

Акция в Софии приурочена к дебатам о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова. Она началась у здания Народного собрания (парламента) Болгарии. В акции приняли участие несколько сотен человек, разместившиеся перед зданием парламента. Они скандировали лозунги «Мафия!» и «Отставка!», пели патриотические песни, в том числе государственный гимн. Число участников протеста увеличилось до нескольких тысяч человек к вечеру понедельника, передает ТАСС.

В центре Софии усилены полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем административным зданиям. Ситуация спокойная, конфликтов между демонстрантами и полицией нет.

Во вторник участники акции планируют снова собраться у здания парламента, где около 11.30 на внеочередном заседании пройдет голосование по вотуму недоверия правительства.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета министров, в частности, мерами контроля за бизнесом. К акции протеста присоединились и люди, требующие изменений в закон об азартных играх, передает «Интерфакс».

В других городах также проходят мирные протесты: в Благоевграде, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Путин пообещал помочь частным приютам для животных, пострадавшим от коронавируса

11.07 / Коронавирусные «качели» в России 

28.05 / 10 лучших регионов России для автомобильных путешествий

15.05 / Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

16.06 / Семейная драма сирийских беженцев получила виртуальную премьеру

08.07 / Гутерриш: иностранное вмешательство в Ливии достигло «беспрецедентных уровней»

18.05 / Саудовская Аравия решила заработать на спекуляциях

18.05 / Зеленский пообещал в день депортации крымских татар сделать Курбан-байрам и Ураза-байрам госпраздниками в Украине

04.07 / Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

02.07 / Путин поблагодарил тех, кто голосовал “за”, и понимает тех, кто против

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска