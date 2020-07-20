В столице Болгарии участники антиправительственной акции перекрыли центральные улицы

20.07.2020, 21:30, Новости дня

Участники мирных протестов с требованием отставки правительства Болгарии и главного прокурора страны начали вести себя более агрессивно – в понедельник вечером они блокировали ключевые перекрестки в центре Софии.

Акция в Софии приурочена к дебатам о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова. Она началась у здания Народного собрания (парламента) Болгарии. В акции приняли участие несколько сотен человек, разместившиеся перед зданием парламента. Они скандировали лозунги «Мафия!» и «Отставка!», пели патриотические песни, в том числе государственный гимн. Число участников протеста увеличилось до нескольких тысяч человек к вечеру понедельника, передает ТАСС.

В центре Софии усилены полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем административным зданиям. Ситуация спокойная, конфликтов между демонстрантами и полицией нет.

Во вторник участники акции планируют снова собраться у здания парламента, где около 11.30 на внеочередном заседании пройдет голосование по вотуму недоверия правительства.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета министров, в частности, мерами контроля за бизнесом. К акции протеста присоединились и люди, требующие изменений в закон об азартных играх, передает «Интерфакс».

В других городах также проходят мирные протесты: в Благоевграде, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.