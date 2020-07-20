Дочь Кадырова прокомментировала санкции США

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20.07.2020, 21:16, Новости дня

Старшая дочь главы Чечни, руководитель дома моды Firdaws Айшат Кадырова прокомментировала решение Госдепа о запрете для нее на въезд в Соединенные Штаты.

«Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной. И предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно», – передает ТАСС слова Кадыровой.

Также санкции прокомментировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который выразил удивление, что у США остались санкции, под которые не попал Кадыров.

«Единственное, что было неожиданным в данном заявлении – только то, что еще остаются какие-то «санкции», которые не применили к главе Чеченской Республики. На этот раз обвиняют в причастности к «нарушениям прав человека». В Чеченской Республике права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач. И об этом им скажет любой житель», – написал Даудов в Instagram.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил госсекретарю США Майку Помпео, что «принимает бой».

Госдеп ранее в понедельник заявил, что США вводят санкции против Рамзана Кадырова.





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